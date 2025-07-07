Сергей Стаднюк

Президент Металлиста 1925 Владимир Носов рассказал, какими являются отношения с Шахтером после того, как харьковчане перехватили защитника Илью Крупского у «горняков», а также после неудачного подписания хавбека Егора Назарина.

Мы уважаем «Шахтер» как одну из сильнейших структур в украинском футболе. Наши отношения остаются профессиональными и конструктивными. История с Крупским – это нормальный пример конкуренции, в которой игрок сам выбирает, куда двигаться дальше. Мы благодарны, что он выбрал именно наш клуб. Что касается Назарины, мы действительно проявляли интерес, он был в нашем шорт-листе, но до финальной стадии переговоров мы не приблизились. Это был обычный рабочий процесс – не более и не менее. Никакого напряжения в отношениях между клубами эта ситуация не создала, – сказал Носов в интервью ua.tribuna.com. Владимир Носов

Основатель и CEO криптобиржи «WhiteBIT», Владимир Носов стал президентом Металлиста 1925 в начале сентября 2023 года. Тогда клуб был на грани прекращения существования из-за отказа в финансировании предыдущего спонсора. Однако в первом же сезоне харьковчане вылетели в Первую лигу. На возвращение в УПЛ команде хватило одного сезона.

Ранее Носов сообщил, что Металлист 1925 ищет новый номинально домашний стадион для УПЛ после конфликта с Левым берегом.