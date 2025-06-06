Президент «Оболони» Слободян объяснил, почему Шищенко покинул клуб
Киевская команда осталась без тренера, который спас её от вылета
около 15 часов назад
Президент киевской Оболони Александр Слободян ответил на вопросы клубной пресс-службы о перестановках в тренерском штабе первой команды.
Несколько дней назад к руководству клуба обратился главный тренер Сергей Щищенко. Он попросил отпустить его в другой футбольный клуб — возможно, в перспективный проект команды Первой лиги — ФК «Буковина». Мы не стали настаивать на отработке трехлетнего контракта. Лично я поблагодарил Сергея Юрьевича за сотрудничество и пожелал успехов в дальнейшей карьере. Помощник тренера Николай Гибалюк и тренер вратарей Артем Кичак также покинут наш клуб, - сказал Слободян.
Напомним, Оболонь завершила сезон 2024/25 на 11 месте в Премьер-Лиге.