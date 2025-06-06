Президент «Оболони» Слободян объяснил, почему Шищенко покинул клуб

Киевская команда осталась без тренера, который спас её от вылета

около 15 часов назад

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Президент киевской Оболони Александр Слободян ответил на вопросы клубной пресс-службы о перестановках в тренерском штабе первой команды.
 

Несколько дней назад к руководству клуба обратился главный тренер Сергей Щищенко. Он попросил отпустить его в другой футбольный клуб — возможно, в перспективный проект команды Первой лиги — ФК «Буковина». Мы не стали настаивать на отработке трехлетнего контракта. Лично я поблагодарил Сергея Юрьевича за сотрудничество и пожелал успехов в дальнейшей карьере. Помощник тренера Николай Гибалюк и тренер вратарей Артем Кичак также покинут наш клуб, - сказал Слободян.

Напомним, Оболонь завершила сезон 2024/25 на 11 месте в Премьер-Лиге.

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OболоньНовости СпортаСергей ШищенкоАлександр Слободян

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