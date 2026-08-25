Сергей Разумовский

Манчестер Сити завершил трансфер опорного полузащитника Лилля Аюба Буадди. Об этом сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

🩵🇲🇦 Ayyoub Bouaddi completed his medical at Manchester City and joins the club on €95m plus €5m deal from Lille.



All documents have been signed by the clubs. pic.twitter.com/yHYz5oMlX7 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 25, 2026

По информации источника, 18-летний марокканский футболист уже прошел медицинское обследование. Клубы также подписали все необходимые документы, так что переход игрока в английскую команду фактически завершен.

Базовая сумма трансфера составит 95 миллионов евро. Еще пять миллионов евро Лилль может получить в виде бонусов, предусмотренных соглашением. Таким образом, общая стоимость перехода Буадди потенциально может достигнуть 100 миллионов евро.

Аюб является воспитанником Лилля и прошел все основные этапы подготовки в системе французского клуба. Дебютировал за первую команду еще в сезоне-2023/24, когда ему было всего 16 лет.

Несмотря на юный возраст, Буадди постепенно стал важным футболистом Лилля. Полузащитник отличается уверенной игрой в центре поля, дисциплинированностью, умением вести борьбу и эффективно действовать при отборе мяча. В сезоне-2025/26 марокканец провел 42 матча во всех турнирах и отдал одну результативную передачу.

Напомним, сборная Марокко с Буадди в составе дошла до четвертьфинала чемпионата мира-2026, где её остановила лишь звездная Франция.