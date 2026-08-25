Прошел медосмотр: Манчестер Сити может заплатить 100 миллионов евро за звезду ЧМ-2026
Его команду остановила только звездная Франция
Манчестер Сити завершил трансфер опорного полузащитника Лилля Аюба Буадди. Об этом сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.
По информации источника, 18-летний марокканский футболист уже прошел медицинское обследование. Клубы также подписали все необходимые документы, так что переход игрока в английскую команду фактически завершен.
Базовая сумма трансфера составит 95 миллионов евро. Еще пять миллионов евро Лилль может получить в виде бонусов, предусмотренных соглашением. Таким образом, общая стоимость перехода Буадди потенциально может достигнуть 100 миллионов евро.
Аюб является воспитанником Лилля и прошел все основные этапы подготовки в системе французского клуба. Дебютировал за первую команду еще в сезоне-2023/24, когда ему было всего 16 лет.
Несмотря на юный возраст, Буадди постепенно стал важным футболистом Лилля. Полузащитник отличается уверенной игрой в центре поля, дисциплинированностью, умением вести борьбу и эффективно действовать при отборе мяча. В сезоне-2025/26 марокканец провел 42 матча во всех турнирах и отдал одну результативную передачу.
Напомним, сборная Марокко с Буадди в составе дошла до четвертьфинала чемпионата мира-2026, где её остановила лишь звездная Франция.