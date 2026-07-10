Павел Василенко

Сборная Франции уверенно пробилась в полуфинал чемпионата мира, обыграв Марокко со счетом 2:0. Несмотря на безголевой первый тайм, французы полностью контролировали ход встречи и после перерыва дожали соперника.

Уже в начале матча опасно пробивал Дайо Упамекано, но вратарь Яссин Буну спас свою команду. Лучший шанс до перерыва Франция получила на 25-й минуте, когда после фола Нуссайра Мазрауи на Килиане Мбаппе арбитр Факундо Тельо назначил пенальти. После просмотра VAR решение осталось в силе, однако Буну угадал направление удара Мбаппе и парировал одиннадцатиметровый.

После перерыва преимущество французов стало еще ощутимее. На 60-й минуте Мбаппе реабилитировался за нереализованный пенальти, открыв счет красивым ударом. А уже через шесть минут Усман Дембеле удвоил преимущество, фактически сняв все вопросы о победителе.

Марокканцы лишь в конце встречи создали свой самый опасный момент, но Эль-Айнауи после подачи Ашрафа Хакими пробил головой мимо ворот. Франция уверенно довела матч до победы и в полуфинале встретится с победителем противостояния Испания – Бельгия.

ЧМ-2026, 1/4 финала

Франция – Марокко – 2:0

Голы: Мбаппе, 60, Дембеле, 66.