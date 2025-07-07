Сергей Стаднюк

Металлист 1925 проведёт третий контрольный матч в рамках летних сборов 2025 года. Товарищеская игра против титулованного Карабаха из Азербайджана состоится уже сегодня, 7 июля. Встреча начнётся в 18:30 по киевскому времени на поле Sportplatz St. Ulrich, а формат предусматривает четыре тайма по 30 минут. Прямую трансляцию матча можно посмотреть на клубном YouTube-канале харьковчан.

Этот спарринг станет третьим для Металлиста 1925 на австрийских сборах, в то время как для Карабаха это первый в это межсезонье. Азербайджанский гранд, который уже 12 раз выигрывал чемпионат и 8 раз завоёвывал национальный кубок, активно готовится к старту в Лиге чемпионов.

По данным Transfermarkt, текущая стоимость состава Карабаха составляет 24,4 млн евро – на 10 миллионов больше, чем у Металлиста 1925. В составе гостей – 14 игроков сборных, легионеры из Черногории, Польши, Албании и Кабо-Верде, а также украинец Алексей Кащук.

Интересно, что на поле может встретиться ещё один «двойной агент». Вингер Металлиста 1925 Рамик Гаджиєв родился в Азербайджане, но вырос в Харькове и защищает цвета юношеской сборной Украины.

Напомним, ранее Металлист 1925 разгромно проиграл Панатинаикосу (0:3).