Парижский ПСЖ близок к завершению переговоров с английским Борнмутом по переходу центрального защитника Ильи Забранного. Об этом сообщает итальянский инсайдер Николо Скира.

По его информации, стороны практически договорились по финансовой части сделки. Французский клуб готов выложить за 22-летнего украинца около 60 миллионов евро. После завершения формальностей Забраный подпишет контракт с ПСЖ сроком на пять лет.

Ныне действующее соглашение игрока с Борнмутом рассчитано до лета 2029 года, а портал Transfermarkt оценивает его в 42 миллиона евро.

В прошлом сезоне Илья провел за «вишен» 39 матчей, отметившись одной голевой передачей.

Ранее сообщалось, что Луис Энрике лично заинтересован в трансфере Забранного.