Турецкий Галатасарай, как сообщает издание Biyogala, не рассматривает возможность приглашения вратаря Матвея Сафонова, который сейчас выступает за ПСЖ.

В шорт-листе потенциальных усилений позиции голкипера фигурируют другие имена: Джордж Петрович (Челси), Лукас Перри (Лион), Давид Де Хеа (Фиорентина), Миле Свилар (Рома), Алекс Мерет (Наполи) и Элиа Каприле из Кальяри.

На фоне таких новостей под сомнение ставится переход украинского защитника Ильи Забарного в Пари Сен-Жермен. Ранее ходили разговоры, что руководство французского клуба дало обещание отказаться от услуг российского футболиста, чтобы осуществить трансфер Забарного.

Напомним, ПСЖ выложил 20 миллионов евро за Сафонова, выкупив его у Краснодара летом 2024 года.

Контракт Забарного с английским Борнмутом рассчитан до конца июня 2029 года, а Transfermarkt оценивает стоимость украинского центрбека в 40 миллионов евро. На его счету 86 матчей за Борнмут, в которых он отметился одним голом и одной голевой передачей.

Ранее сообщалось, что ПСЖ не подпишет Забарного во время клубного чемпионата мира.