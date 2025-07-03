Французский гранд ПСЖ по-прежнему проявляет интерес к украинскому центральному защитнику Илье Забарному, который выступает за английский Борнмут.

Однако, как отмечает MEGA PSG, переговорный процесс между клубами проходит непросто, и шансы успеть оформить сделку до закрытия регистрационного окна клубного чемпионата мира, которое закрывается 3 июля, остаются минимальными.

В прошлом сезоне 2024/25 Забарный принял участие в 39 матчах за Борнмут и отметился одной результативной передачей. По данным портала Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 42 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что Забарный попал в символическую сборную Английской Премьер-лиги по важному показателю.