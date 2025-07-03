ПСЖ не сможет подписать Забарного и заявить его на клубный чемпионат мира
Украинец вряд ли сыграет на клубном мундиале
около 1 часа назад
Илля Забарный/фото: Борнмут
Французский гранд ПСЖ по-прежнему проявляет интерес к украинскому центральному защитнику Илье Забарному, который выступает за английский Борнмут.
Однако, как отмечает MEGA PSG, переговорный процесс между клубами проходит непросто, и шансы успеть оформить сделку до закрытия регистрационного окна клубного чемпионата мира, которое закрывается 3 июля, остаются минимальными.
В прошлом сезоне 2024/25 Забарный принял участие в 39 матчах за Борнмут и отметился одной результативной передачей. По данным портала Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 42 миллиона евро.
Ранее сообщалось, что Забарный попал в символическую сборную Английской Премьер-лиги по важному показателю.