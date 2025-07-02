Забарный попал в символическую сборную АПЛ по важному показателю
Gradient Sports опубликовал имена самых быстрых футболистов Премьер-лиги 2024/25
около 2 часов назад
Портал Gradient Sports представил рейтинг самых быстрых игроков Английской Премьер-лиги по итогам сезона 2024/25.
Эксперты проанализировали среднюю скорость футболистов и на основе этих данных сформировали символическую команду. В список вошёл защитник сборной Украины Илья Забарный, который представляет Борнмут.
Украинец продемонстрировал впечатляющий результат: в пяти лучших матчах он развивал среднюю скорость 34,26 км/ч, что позволило ему войти в квартет сильнейших защитников. Среди других участников команды – звёзды мирового футбола, включая нападающего Манчестер Сити Эрлинга Холанда.
Норвежец показывал среднюю скорость 35,81 км/ч, но даже он уступил первенство. Абсолютным лидером рейтинга стал Антони Эланга из Ноттингема, который разгонялся в среднем до 35,91 км/ч.
Ранее сообщалось, что ПСЖ приобретет Забарного в ближайшие дни.