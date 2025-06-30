Пари Сен-Жермен продолжает активные переговоры с Борнмутом по поводу трансфера украинского защитника Ильи Забарного, и сделка уже близка к финальной стадии. По информации французского ресурса ParisTeam, парижский клуб рассчитывает завершить переход до 3 июля.

Французы сделали второе официальное предложение в размере 65 миллионов евро, однако Борнмут настаивает на сумме 70 миллионов плюс возможные бонусы. Сам Забарный уже достиг договоренности с ПСЖ относительно условий личного контракта сроком на пять лет. Результат переговоров теперь зависит от позиции английского клуба, а времени на принятие решения осталось немного, поэтому все может решиться в ближайшие дни.

Контракт украинского футболиста с Борнмутом действует до конца июня 2029 года. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в 40 миллионов евро. С момента перехода в английский клуб Забарный провел 86 матчей, отметился одним голом и одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что Борнмут принял предложение ПСЖ по Забарному.