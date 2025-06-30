ПСЖ планирует закрыть сделку по Забарному в ближайшие дни
Французский клуб хочет подписать украинца до 3 июля
около 2 часов назад
Пари Сен-Жермен продолжает активные переговоры с Борнмутом по поводу трансфера украинского защитника Ильи Забарного, и сделка уже близка к финальной стадии. По информации французского ресурса ParisTeam, парижский клуб рассчитывает завершить переход до 3 июля.
Французы сделали второе официальное предложение в размере 65 миллионов евро, однако Борнмут настаивает на сумме 70 миллионов плюс возможные бонусы. Сам Забарный уже достиг договоренности с ПСЖ относительно условий личного контракта сроком на пять лет. Результат переговоров теперь зависит от позиции английского клуба, а времени на принятие решения осталось немного, поэтому все может решиться в ближайшие дни.
Контракт украинского футболиста с Борнмутом действует до конца июня 2029 года. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в 40 миллионов евро. С момента перехода в английский клуб Забарный провел 86 матчей, отметился одним голом и одной результативной передачей.
Ранее сообщалось, что Борнмут принял предложение ПСЖ по Забарному.