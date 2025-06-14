22-летний украинский центральный защитник Илья Забара может сменить клубную прописку – ним серьезно заинтересовался французский гранд ПСЖ.

Как сообщает Krrish, в течение ближайших двух дней парижане отправят Борнмуту официальное предложение в 50 миллионов евро, из которых 42 будут выплачены сразу, а восемь в виде бонусов. Однако ожидается, что английский клуб откажется от этой суммы и запросит как минимум 70 миллионов.

Сам Забара намерен перебраться в Париж и получить шанс выступать в Лиге чемпионов в составе ПСЖ.

По итогам сезона 2024/25 Борнмут набрал 56 очков и занял девятое место в таблице АПЛ. В прошлом сезоне Забара провел 39 матчей за команду, записав на свой счет одну голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость украинского защитника в 40 миллионов евро.

Ранее сообщалось, когда Забара станет игроком ПСЖ.