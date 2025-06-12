Журналист сообщил, когда Забара станет футболистом ПСЖ
Украинский защитник продолжит карьеру во Франции уже после клубного чемпионата мира
около 2 часов назад
Украинский центрбек Илья Забарный, выступающий за английский Борнмут, с высокой вероятностью продолжит карьеру во французском ПСЖ. Об этом сообщает журналист Eurosport Ромен Колле Годен.
«Забарный и ПСЖ – сделка очень близка. Ожидается, что украинский защитник «Борнмута» подпишет контракт с парижанами, но только после клубного чемпионата мира», – написал журналист в Twitter.
В завершившемся сезоне АПЛ Борнмут набрал 56 очков и занял девятое место в турнирной таблице. Забарный провел за клуб 39 официальных матчей, отметившись одной голевой передачей.
По данным Transfermarkt, рыночная стоимость 22-летнего защитника составляет 40 миллионов евро.
Ранее Забарный прокомментировал победу сборной Украины над Новой Зеландией.