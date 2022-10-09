ПСЖ видит в Мудрике замену Неймару

Парижане включились в гонку за украинцем

Фото: УАФ

ПСЖ включился в гонку за полузащитника «Шахтера» Михаила Мудрика.

Парижане начали следить за игрой 22-летнего игрока, сообщает Media Foot. В нем заинтересован спортивный директор клуба Луис Кампос.

Его рассматривают в качестве замены Неймару, если бразилец уйдет следующим летом.

ПСЖ придется выдержать конкуренцию за игрока с рядом топ-клубов. Он интересен «Арсеналу» и «Ювентусу».

В этом сезоне Мудрик провел семь поединков, в которых забил два мяча и отдал шесть голевых передач.





