ПСЖ видит в Мудрике замену Неймару

Лига чемпионов. «Шахтер» – «Реал». Онлайн трансляция
11 октября 22:00
ПСЖ включился в гонку за полузащитника «Шахтера» Михаила Мудрика.
Парижане начали следить за игрой 22-летнего игрока, сообщает Media Foot. В нем заинтересован спортивный директор клуба Луис Кампос.
Его рассматривают в качестве замены Неймару, если бразилец уйдет следующим летом.
ПСЖ придется выдержать конкуренцию за игрока с рядом топ-клубов. Он интересен «Арсеналу» и «Ювентусу».
В этом сезоне Мудрик провел семь поединков, в которых забил два мяча и отдал шесть голевых передач.
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