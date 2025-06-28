Сергей Стаднюк

В контрольном матче в рамках летних сборов львовский Рух сыграл вничью с Агробизнесом.

Это также была первая игра после возвращения Ивана Федика на должность главного тренера львовского клуба. В первом тайме Руніч, Слюбик и Притула имели шансы отличиться, но реализовать моменты не удалось. Представитель Первой лиги отвечал стандартами, однако без угрозы воротам.

На старте второй половины Притула открыл счет после активного прессинга Руніча, но вскоре гости сравняли усилиями Кузьмина, находящегося на просмотре. До финального свистка Рух имел игровое преимущество, однако вновь выйти вперед не сумел.

Следующий спарринг львовяне проведут 5 июля против тернопольской Нивы.

Контрольный матч

Рух – Агробизнес 1:1

Голы: Притула, 53 – Кузьмин, 63

Рух: Воробьев, Лях, Левицкий (Товарницкий, 46), Роман (Калинец, 82), Подгурский (Бойко, 64), игрок на просмотре (Квас, 46), Притула (Мужиловский, 73), Касарда (игрок на просмотре, 83), Китела, Руніч (Панченко, 81)

Ранее основной игрок Руха перешел в ЛНЗ.