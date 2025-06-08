Раньєрі может возглавить сборную Италии

Бывший наставник римской Ромы Клаудио Раньери может возглавить национальную сборную Италии. Об этом сообщил известный инсайдер Джанлука Ди Марцио.

По его информации, 10 июня запланирована встреча между действующим главным тренером сборной Италии Лучано Спаллетти и главой Итальянской федерации футбола Габриэле Гравиной. Не исключено, что по итогам разговора Спаллетти решит уйти со своей должности.

В случае его отставки 73-летний Клаудио Раньери будет рассматриваться как один из главных кандидатов на замену. Ранее сам специалист заявил, что сезон 2024/25 станет для него последним в тренерской карьере.

Ранее Раньери подытожил сезон во главе Ромы.