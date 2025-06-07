Павел Василенко

В прошлую пятницу Италия проиграла Норвегии в отборочном турнире ЧМ-2026. Инсайдер Фабрицио Романо заявил, что главный тренер итальянцев Лучано Спаллетти может потерять работу из-за поражения.

Италия ужасно начала отборочный тур к будущему чемпионату мира. Они были разгромлены Норвегией в выездном матче — 0:3.

Странное поражение не осталось незамеченным. Оказалось, что на понедельник запланирована встреча Спаллетти с президентом FIGC Габриеле Гравиной для оценки ситуации.

Эта дата не случайна. Накануне итальянцы встретятся дома с Молдовой. Этот поединок может стать для тренера последним шансом сохранить работу.

По словам Романо, работа Спаллетти находится под серьезной угрозой. Никто больше не исключает увольнение 66-летнего специалиста. Его контракт действует до конца чемпионата мира 2026 года.

Опытный тренер возглавляет команду с 2023 года. Под его руководством команда провела 24 матча и набирала в среднем 1,70 очка.