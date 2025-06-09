Бывший наставник Ромы Клаудио Раньери получил приглашение от главы итальянской федерации футбола Габриеле Гравины возглавить национальную сборную Италии.

Как сообщает источник, возможным препятствием для назначения 73-летнего специалиста могла стать его текущая должность — советник президента римского клуба Дэна Фридкина. Однако сам Гравина не возражает против того, чтобы Раньери совмещал обязанности в клубе и сборной.

Ожидается, что Раньери в ближайшие дни озвучит окончательное решение, которое, по предварительным данным, будет положительным. Планируется, что контракт с опытным тренером будет действовать до июля 2026 года.

Напомним, ранее Лучано Спаллетти подтвердил своё увольнение с поста главного тренера сборной Италии.