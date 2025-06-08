Павел Василенко

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти решил уйти в отставку после поражения со счетом 3:0 от Норвегии в отборочном матче чемпионата мира-2026.

Спаллетти сообщил об этом на пресс-конференции перед матчем отбора ЧМ-2026 с Молдовой.

Итальянский тренер утверждает, что федерация уже сообщила ему о том, что его освободят от обязанностей, но он заявляет, что instead расторгнет свой контракт.

Ожидается, что Спаллетти, как и раньше, будет руководить отборочным матчем чемпионата мира-2026 против Молдовы в понедельник вечером, после чего он, как ожидается, официально заявит о своем уходе из национальной сборной Италии.

«Вчера вечером с нами поговорили и сообщили мне, что я уволен с должности главного тренера национальной сборной. Мне было жаль из-за наших отношений, я не собирался сдаваться. Я хотел бы остаться и заниматься своим делом, особенно когда дела идут не очень хорошо. Однако, если это оправдание, то мне придется его принять. Я всегда рассматривал эту роль как служение Родине и хочу помочь будущему национальной сборной. Я разрываю свой контракт. Завтра вечером я буду там тренером против Молдовы. Я всегда утверждал, что мои игроки сильны. Результаты под моим руководством такие, какие они есть, и я должен взять на себя ответственность», — цитирует Спаллетти издание Sky Sport Italia.

Ранее сообщалось, что сборную Италии может возглавить Стефано Пиоли, который сейчас является главным тренером Аль-Насра.