Экс-тренер академии Динамо Юрий Мороз подвел итоги ответного матча 2 квалификационного раунда Лиги чемпионов против Хамрун Спартанс (3:0). Его слова приводит Sport.ua.

По большому счету, тут и разбирать нечего. Для Динамо, без обид для соперника, это была тренировка с повышенной ответственностью. У киевлян многое получалось, команда отлично контролировала игру. Когда нужно, они увеличивали скорость, особенно Волошин и Ванат, хорошо забегали за спину соперника. Поэтому победы было не избежать (улыбается).

В этом матче ощущалась уверенность, раскованность. Ребята часто меняли направление атаки, действовали быстро, и соперник не успевал за этими передвижениями. Думаю, и поле помогло, мне показалось, что мяч хорошо скользил по траве, - рассказал Мороз.