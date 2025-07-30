Центральный защитник киевского Динамо Тарас Михавко забил гол в матче против мальтийского Хамрун Спартанс, который завершился уверенной победой со счетом 3:0, и поделился своими эмоциями после игры.

«Конечно, приятно выигрывать. Тем более, не пропуская в двух матчах. Но, конечно, есть над чем работать, потому что в следующем раунде будет гораздо более сильный соперник. Мы это знаем и будем готовиться. Сейчас, возможно, ещё не готовы на 100%, как говорят, потому что только после сборов. Но идём к этому и будем работать, чтобы выйти на основной этап Лиги чемпионов. Это наша, можно сказать, цель, мы будем к ней идти.

Довольны, что не пропустили. Хорошо сыграли. Были, конечно, такие микро-моменты, которые хотелось бы исправить, и будем работать, чтобы не допускать таких ошибок.

Где-то, возможно, давали соперникам немного больше пространства после того, как счёт стал 3:0. Возможно, результат повлиял на то, что игра стала немного медленнее. И в конце, возможно, уже расслабились. Но, ещё раз повторюсь, когда выходим на поле, любого соперника мы хотим побеждать и приносить очки как Динамо в клубный рейтинг, так и в таблицу коэффициентов. Это очень важно.

Пафос или Маккаби? Не знаю. Кто будет сильнее, с тем и будем играть. Но без разницы – независимо от соперника, мы будем выходить и делать то, что должны: выигрывать и проходить в следующий раунд. Поэтому ждём, какой соперник будет. Сейчас готовимся к чемпионату Украины. Очень важный матч, стартуем на внутренней арене, готовимся к нему».