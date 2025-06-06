РБ Лейпциг поліпшить свою пропозицію Шахтарю щодо трансферу Кевіна

РБ Лейпциг продолжает активно вести переговоры о возможном переходе 22-летнего вингера Шахтера Кевина. Ранее сообщалось, что немецкий клуб готов заплатить за бразильского футболиста 35 миллионов евро, однако донецкий клуб намерен получить не менее 50 миллионов.

На фоне интереса со стороны Наполи руководство Лейпцига рассматривает вариант улучшения своего предложения. Согласно информации UOL Esporte, сумму можно увеличить до 40 миллионов евро, что приблизит ее к запросам Шахтера.

В сезоне 2024/25 Кевин провел 35 матчей за донецкую команду, отличившись девятью забитыми мячами и четырьмя ассистами. По данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость молодого бразильца составляет 12 миллионов евро.

По итогам прошлого чемпионата Украины Шахтер набрал 62 очка и завершил сезон на третьей позиции в турнирной таблице УПЛ.