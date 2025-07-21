Мадридский Реал вместе с рядом ведущих клубов Европы и Южной Америки инициировали неофициальные переговоры с ФИФА о изменении формата проведения клубного чемпионата мира. Как сообщает ESPN, клубы предлагают проводить турнир каждые два года, мотивируя это потенциальным увеличением доходов.

В настоящее время официального обращения в ФИФА не поступало, однако идею активно обсуждают на уровне руководителей ведущих клубов. Предыдущий турнир завершился распределением одного миллиарда долларов среди участников, поэтому клубы стремятся закрепить подобные финансовые дивиденды чаще.

В то же время ФИФА скептически относится к инициативе. В структуре считают более частое проведение турнира невозможным, поскольку будет сложно каждый раз собрать миллиардный бюджет. Также в ФИФА подчеркивают перенасыщенность международного календаря и потенциальный конфликт с УЕФА.

Ожидается, что следующий клубный чемпионат мира состоится в 2029 году. Среди потенциальных стран-хозяев рассматривается Катар.

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