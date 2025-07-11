Форвард мадридского Реала Эндрик может не сыграть в начале нового сезона Ла Лиги. Как сообщает The Athletic, у 18-летнего бразильского таланта обострилась старая травма мышцы бедра, которую он получил еще в мае в матче против Севильи (2:0).

По информации источника, игроку понадобится время на восстановление, и существует вероятность, что он пропустит несколько недель, не успев восстановиться к началу чемпионата Испании.

В прошлом сезоне Эндрик провел 37 матчей за Реал, отметившись семью забитыми мячами и одной результативной передачей.

Добавим, что в первом туре Ла Лиги команда Хаби Алонсо сыграет с Осасуной. Встреча запланирована на 19 августа.

Ранее сообщалось, что Реал не выиграл в 2025 году ни одного титула.