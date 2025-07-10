Мадридский Реал завершил 2025 год без единого титула. Последний шанс на трофей команда потеряла 9 июля, когда в полуфинале Клубного чемпионата мира была разгромлена ПСЖ со счетом 0:4.

До этого под руководством Карло Анчелотти мадридцы не смогли завоевать ни одного из внутренних трофеев: Ла Лигу, Кубок Испании и Суперкубок страны выиграла Барселона. В Лиге чемпионов Реал прекратил борьбу на стадии 1/4 финала после поражения от лондонского Арсенала.

Последний раз Реал завершал сезон без титулов в 2021 году.

Несмотря на неудачи в 2025-м, стоит отметить, что в августе и декабре 2024 года команда завоевала два трофея — Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.