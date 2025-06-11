Вратарь сборной Украины Андрей Лунин может сменить клуб уже этим летом. Одной из причин возможного ухода является нехватка игрового времени в текущем составе.

Как сообщает DefensaCentral, мадридский Реал получил предложение от итальянского Милана, который активно ищет замену Майку Меньяну, так как французский голкипер близок к переходу в Челси.

Однако президент мадридцев Флорентино Перес отказался от предложения, посчитав сумму 10–15 миллионов евро заниженной.

В сезоне 2024/25, что завершился, Реал набрал 84 очка и занял второе место в Ла Лиге, уступив чемпионство своему главному сопернику Барселоне.

Что касается Лунина, то он провел 14 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 19 мячей и шесть раз оставлял ворота «сухими». По данным Transfermarkt, рыночная стоимость 26-летнего украинца составляет 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Лунин может вернуться в Реал Овьедо.