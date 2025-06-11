«Реал» получил официальное предложение по трансферу Лунина
Известная реакция мадридского клуба
16 минут назад
Вратарь сборной Украины Андрей Лунин может сменить клуб уже этим летом. Одной из причин возможного ухода является нехватка игрового времени в текущем составе.
Как сообщает DefensaCentral, мадридский Реал получил предложение от итальянского Милана, который активно ищет замену Майку Меньяну, так как французский голкипер близок к переходу в Челси.
Однако президент мадридцев Флорентино Перес отказался от предложения, посчитав сумму 10–15 миллионов евро заниженной.
В сезоне 2024/25, что завершился, Реал набрал 84 очка и занял второе место в Ла Лиге, уступив чемпионство своему главному сопернику Барселоне.
Что касается Лунина, то он провел 14 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 19 мячей и шесть раз оставлял ворота «сухими». По данным Transfermarkt, рыночная стоимость 26-летнего украинца составляет 20 миллионов евро.