Мадридский Реал, по информации Fichajes, поставил жесткое условие бразильскому вингеру Родриго Гоесу.

Сообщается, что после не самого яркого сезона руководство клуба выдвинуло 24-летнему футболисту ультиматум: он сохранит место в составе только при условии, что серьезно отнесется к неудачам прошлой кампании и сможет восстановиться как в физическом, так и в ментальном плане.

С приходом Хаби Алонсо Родриго, несмотря на желание остаться, должен доказать свою готовность бороться за высокие цели. В клубе дали понять, что его будущее непосредственно зависит от профессионального отношения и эффективности на поле.

В прошлом сезоне бразилец принял участие в 51 матче, отметившись 14 голами и 10 результативными передачами.

Ранее в СМИ появилась информация, что Хаби Алонсо уже определил турнир, в котором будет выступать Андрей Лунин в составе Реала.