«Реал» разрешил Бензема сыграть в финале ЧМ-2022

Форвард пропустил весь турнир

Фото: AFP

Нападающий «Реала» Карим Бензема может сыграть в финале ЧМ-2022.

Из-за травмы он пропустил весь турнир, но уже успел восстановиться. Мадридцы разрешили игроку сыграть в финале чемпионата мира, сообщает Mundo Deportivo.

Бензема все еще есть в заявке Франции на мундиаль. Ему не успели найти замену.

Правда, пока Франция не сообщала «Реалу», что хочет использовать Бензема.

Ранее сообщалось, что игрок получит медаль если Франция их выиграет на турнире. Как минимум, серебро уже французы выиграли.