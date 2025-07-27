Павел Василенко

Реал Мадрид больше не хочет делать ставку на Давида Алабу. Сообщается, что клуб предложил расторгнуть с ним контракт.

Карьера опытного футболиста прервалась в декабре 2023 из-за разрыва связок колена. Восстановление заняло много времени. После выздоровления у него начались проблемы с другими менее серьезными травмами.

AS утверждает, что сейчас Алаба занимает пятое место в иерархии центральных защитников команды.

Несмотря на это 33-летний игрок не хочет покидать Реал. Он, как и прежде, верит, что сможет восстановить форму и убедить нового главного тренера Реала Хаби Алонсо. Еще один аргумент в пользу того, чтобы остаться в мадридском клубе – это условия его контракта. Его соглашение действует до конца июня и гарантирует ему годовую зарплату в размере 22,5 миллиона евро до вычета налогов. Алаба является вторым игроком Реала в рейтинге самых высокооплачиваемых футболистов команды.

AS утверждает, что Реал предложил Алабе расторгнуть контракт. Ему предложили часть зарплаты, но игрок отказался. Он хочет получить всю сумму.

Реал не намерен выплачивать ему полную годовую зарплату, поэтому есть только два варианта: либо кто-то его покупает, либо он остается. Клуб будет тянуть с этим до самого конца.

«Трансферное окно в Саудовской Аравии открыто до 23 сентября – на это и возлагается главная надежда. План А для Алабы – продать его», – пишет AS.

Издание подчеркивает, что австриец – не единственный игрок Реала, отстраненный от участия в турнире. Это касается также Ферлана Менди, Дани Себальоса, Родриго и Эндрика. Их будущее также будет зависеть от дальнейших действий команды. Только последний рассматривается как кандидат в аренду.