Мадридский Реал рассматривает возможность расторжения сотрудничества с австрийским защитником Давидом Алабой во время летнего трансферного окна. Причиной этого стала нестабильная физическая форма игрока, который регулярно страдает от травм, а также большая финансовая нагрузка на клуб.

В конце июня у 33-летнего футболиста снова диагностировали травму — на этот раз повреждение икроножной мышцы левой ноги. Из-за постоянных проблем со здоровьем Алаба провел всего 7 матчей в Ла Лиге за прошлый сезон, а еще годом ранее — всего 14.

Контракт игрока с Реалом действует до июня 2026 года. Согласно условиям соглашения он получает примерно 12,5 миллиона евро в год.

По данным издания As, в клубе рассматривают вариант досрочного расставания с Алабой, чтобы уменьшить расходы на зарплатный фонд и высвободить ресурсы для других трансферов.

Тем не менее, сам игрок не намерен покидать Мадрид в ближайшее время. Защитник хочет полностью отработать контракт и подойти в хорошей форме к чемпионату мира 2026 года.

Дальнейшая судьба футболиста в Реале будет зависеть от процесса его реабилитации и восстановления после очередной травмы.

Также, звездный форвард Реала может сменить клуб.