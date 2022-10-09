«Реал» выдал лучший старт в Испании за 31 год

Мадридцы выиграли семь матчей из восьми

Фото: Marca

«Реал» обыграл «Хетафе» (1:0) в матче 8 тура Ла Лиги.

Как сообщает Opta, это лучший старт команды за последние 31 год. В восьми стартовых матчах Ла Лиги «Реал» выиграл семь. Также команда один раз сыграла вничью.

Такой же результат был у команды в сезоне 1991/92. В том сезоне также «Реал» выиграл семь стартовых матчей и раз сыграл вничью.

Отметим, что свой первый сухой матч за «Реал» провел Андрей Лунин. Мадридцы впервые в сезоне не пропустили.