В Торонто прошел матч товарищеского турнира Canadian Shield, где сборная Украины одержала победу над командой Новой Зеландии со счетом 2:1 и заняла второе место из четырех участников.

После окончания встречи главный тренер украинской команды Сергей Ребров прокомментировал отсутствие в составе вингера лондонского Челси Михаила Мудрика, который находится в центре допинг-скандала.

«Мудрик – действительно очень важный игрок, он – важная часть нашей команды. Нам не хватает этого исполнителя, он действительно очень нам помогает. К сожалению, сейчас мы не можем его использовать, но надеемся, что он вернется в национальную сборную и, конечно, в свой клуб. Мы все поддерживаем его».

В сезоне 2024/25 Михаил Мудрик успел провести 15 матчей за лондонский клуб до того, как оказался в центре допингового скандала и был отстранен от участия в соревнованиях. На его счету три забитых мяча и пять результативных передач во всех официальных турнирах. По данным Transfermarkt, стоимость 24-летнего левого полузащитника составляет 18 миллионов евро.