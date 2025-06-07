Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров перед стартовым матчем товарищеского турнира Canadian Shield против Канады объяснил невызов лидеров Динамо Андрея Ярмоленко и Виталия Буяльского. Слова специалиста передает пресс-служба УАФ.

Я считаю, что мы должны использовать этот турнир для подготовки к очень важным матчам квалификации. Все игроки, которых вызвали в сборную, не было ни одного отказа, никто не сказал, что устал. Были травмы, которые нужно было вылечить. И игроки попросили меня, но все приехали, все готовятся. У ребят очень хорошее настроение показать себя.

Что касается Ярмоленко. Я очень уважаю Андрея. Я считаю, что он провел очень хороший сезон. Ему 36 лет, и это товарищеский турнир. Если бы сейчас была официальная игра, то, сто процентов, его бы вызвали в сборную. Поэтому будем смотреть на следующие игры. Сейчас я ему дал отдохнуть – так же, как и Буяльскому.

Остальные игроки здесь. Уверен, те, кого вызвали в сборную впервые, заслуживают этот вызов. Я сказал им, что важно показывать такую игру не только в своих командах, а закрепиться в первой команде страны и демонстрировать такой же уровень, как в чемпионате Украины.