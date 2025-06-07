Ребров объяснил, почему не позволил Ярмоленко побить рекорд Шевченко в Канаде
Один Андрей Николаевич, как и раньше, отстает от другого на два мяча по голам за сборную Украины
около 8 часов назад
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров перед стартовым матчем товарищеского турнира Canadian Shield против Канады объяснил невызов лидеров Динамо Андрея Ярмоленко и Виталия Буяльского. Слова специалиста передает пресс-служба УАФ.
Я считаю, что мы должны использовать этот турнир для подготовки к очень важным матчам квалификации. Все игроки, которых вызвали в сборную, не было ни одного отказа, никто не сказал, что устал. Были травмы, которые нужно было вылечить. И игроки попросили меня, но все приехали, все готовятся. У ребят очень хорошее настроение показать себя.
Что касается Ярмоленко. Я очень уважаю Андрея. Я считаю, что он провел очень хороший сезон. Ему 36 лет, и это товарищеский турнир. Если бы сейчас была официальная игра, то, сто процентов, его бы вызвали в сборную. Поэтому будем смотреть на следующие игры. Сейчас я ему дал отдохнуть – так же, как и Буяльскому.
Остальные игроки здесь. Уверен, те, кого вызвали в сборную впервые, заслуживают этот вызов. Я сказал им, что важно показывать такую игру не только в своих командах, а закрепиться в первой команде страны и демонстрировать такой же уровень, как в чемпионате Украины.
Напомним, Ярмоленко с 46 голами занимает второе место в историческом списке бомбардиров сборной Украины. Лидером остается действующий президент УАФ Андрей Шевченко (48).
Товарищескую встречу с участием «сине-желтых» можно посмотреть уже сегодня, 7 июня. Прямая трансляция матча Канада – Украина. Начало – в 22:30 по Киеву.
Ранее наставник сборной Канады Джесси Марш раскритиковал действия Трампа и Венса в отношении президента Украины Владимира Зеленского.
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