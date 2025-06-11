Сергей Ребров после победного матча над Новой Зеландией на турнире Canadian Shield (2:1) остался доволен результатом встречи. Он вспомнил болезненное поражение от Канады, сравнил обе игры и отметил прогресс команды, особенно выделив новичков в составе национальной сборной.

Кроме того, тренер прокомментировал участие сборной Украины в турнире в Канаде в целом. После неудачи в первом поединке и вылета за океан на команду обрушилась волна критики со стороны блогеров и футбольных экспертов, а также некоторых представителей УАФ.

«Было намного лучше, чем в первом матче. Сегодня мы реализовали больше. И, как я смотрел, 17 ударов было за игру. Я думаю, что это достаточно много, чтобы забить два и больше мячей. Очень доволен игрой тех игроков, которых вызвали, которые сегодня играли впервые. Мы их поздравили и надеемся, такую же стабильную игру они будут показывать и в дальнейшем. Многие говорят: зачем вы туда поехали? А на самом деле – у нас не было так много команд, которые нам предлагали играть. Их было достаточно трудно найти. И мы очень благодарны Канаде, что предложили этот турнир. И я считаю, что это очень полезно для нас и очень важная проверка перед важными матчами квалификации», – сказал Ребров на пресс-конференции в Торонто.

Напомним, в стартовой игре турнира украинцы уступили хозяевам поля - сборной Канады со счетом 2:4.

Победителем турнира стали именно канадцы, несмотря на ничью во втором матче с Кот-д'Ивуаром (0:0), где результат решился в серии пенальти — 5:4 в пользу африканцев.