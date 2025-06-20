Резервист Динамо поразил эксперта игрой на молодежном Евро-2025
Сине-желтые выбыли после группового турнира
около 2 часов назад
Максим Брагару / Фото - УАФ
Журналист Владимир Звєров рассказал, кто из игроков молодежной сборной Украины может занести себе в актив Евро-2025.
У Брагаря не было большого количества игрового времени, официальных матчей. И на фоне многих других футболистов сборной Украины он выглядел очень свежо и показал довольно высокий темп. У него было много рывков, много скоростных перемещений, - объяснил Зверов.
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