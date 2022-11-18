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Роналду: «Хочу посмотреть, как кто-то будет играть на моем уровне в моем возрасте»

Португалец заявил, что ему нужна поддержка
Футбол Премьер-Лига (Англия)
18 ноября 07:44
Роналду: «Хочу посмотреть, как кто-то будет играть на моем уровне в моем возрасте»
Криштиану Роналду / Фото: Reuters

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду высказался о критике общественностью своей игры. Его цитирует Manchester Evening News.

«Что люди говорят? Что кто-то уже не тот. Ну так никто не остается тем же человеком. Мы стареем с каждым годом, это естественно для всех. Нужно подстраиваться.

Я не хочу звучать самоуверенно и говорить, что я тот же, что и в 20 лет. Нет, разумеется. Однако я адаптируюсь, я знаю свои сильные стороны. Я все еще играю на высоком уровне, забиваю голы – и продолжу так делать, если мой разум будет ясен, если я буду счастлив. И если вокруг будут люди, которые будут помогать мне стать успешным игроком, особенно тренер, президент, руководство.

Но когда ты не чувствуешь вокруг нужной энергии, то тебе сложно оставаться собой. Это и произошло со мной.

Конечно, от критики никуда не деться: «Ой, ему уже 37, он уже не тот». Но я хочу посмотреть, как кто-то будет играть на моем уровне в таком же возрасте. Я чувствую себя очень хорошо и верю, что отлично проведу чемпионат мира».

Ранее Роналду рассказал о том, какие у него отношения с Лионелем Месси.

Петр Приходько
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Теги

Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед

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