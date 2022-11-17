Легенда «Манчестер Юнайтед» призвал боссов клуба разорвать контракт с Роналду
Роналду: «Я уважаю Месси. У нас с ним замечательные отношения»
Португалец поделился мнением об извечном конкуренте
18 ноября 01:45
Фото - El Futbolero
Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду поделился мнением о хавбеке ПСЖ и сборной Аргентины Лионеле Месси. Слова форварда передает Sky Sports.
Месси — феноменальный игрок, магический. Мы вместе с ним делили сцену в течение долгих 16 лет. У нас с ним замечательные отношения.
Мы с ним не друзья в смысле, что не ходим друг к другу в гости, не общаемся по телефону. Но отношения нормальные, как у партнеров по команде, например. Я его уважаю, и он сам всегда хорошо отзывается обо мне.
Роналду также прокомментировал тот факт, что его футболок купили больше, чем Месси.
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