Роналду: «Я уважаю Месси. У нас с ним замечательные отношения»

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Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду поделился мнением о хавбеке ПСЖ и сборной Аргентины Лионеле Месси. Слова форварда передает Sky Sports.

Мы с ним не друзья в смысле, что не ходим друг к другу в гости, не общаемся по телефону. Но отношения нормальные, как у партнеров по команде, например. Я его уважаю, и он сам всегда хорошо отзывается обо мне.