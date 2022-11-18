Роналду рассказал, когда завершит карьеру футболиста
Роналду: «В прессе пишут всякую чушь, что меня никто не хочет купить»
Португалец заявил, что предложение с Катара все же было
18 ноября 08:41
Фото: Manchester Evening News
Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду подтвердил, что летом у него было предложение из Катара. Его цитирует Manchester Evening News.
«Да, было очень крупное предложение, это правда. Но в прессе пишут всякую чушь о том, что никто меня не хочет. Это совершенно не так.
Я был счастлив в МЮ, был настроен провести прекрасный сезон. Но в прессе продолжают писать о том, что никто не хочет Роналду. Как можно не хотеть игрока, забившего 32 гола в прошлом сезоне, в том числе за сборную Португалии?
Сложно отказываться от больших денег, но я думал, что я счастлив в МЮ, что еще способен забить много-много голов и помочь команде. Я верю, что я достаточно хорош, чтобы помочь и сборной, и даже МЮ».
Ранее Роналду заявил, что планирует играть до 40 лет.
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