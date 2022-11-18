Роналду: «В прессе пишут всякую чушь, что меня никто не хочет купить»

Фото: Manchester Evening News

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду подтвердил, что летом у него было предложение из Катара. Его цитирует Manchester Evening News.

Я был счастлив в МЮ, был настроен провести прекрасный сезон. Но в прессе продолжают писать о том, что никто не хочет Роналду. Как можно не хотеть игрока, забившего 32 гола в прошлом сезоне, в том числе за сборную Португалии?

Сложно отказываться от больших денег, но я думал, что я счастлив в МЮ, что еще способен забить много-много голов и помочь команде. Я верю, что я достаточно хорош, чтобы помочь и сборной, и даже МЮ».