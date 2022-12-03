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Роналду: «Никто не любит проигрывать. В плей-офф должны победить»

Форвард поздравил Южную Корею
Футбол Чемпионат мира по футболу
12:51
Роналду: «Никто не любит проигрывать. В плей-офф должны победить»
Фото: Record

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду оценил Record поражение от Южной Кореи (1:2) на ЧМ-2022.

«Мы дали им шанс выиграть. Был равный матч. Мы очень хотели победить. И должны быть довольны, что стали первыми в группе».

Имеет ли поражение значение?

«Никто не любит проигрывать. Мы заранее знали, что вышли в плей-офф. Понимали, что не станем первыми, только если случится маленькое чудо. Не хочу оправдывать себя этим.

Корея сыграла хорошо, и она заслуживает похвалы. Мы должны извлечь урок. Надеюсь, извлечем их из поражения перед следующим матчем. В плей-офф должны победить, мы хотим пройти в следующий раунд».


Корея вышла в плей-офф ЧМ-2022 благодаря победе над Португалией.

Андрей Усмонов
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Теги

Криштиану Роналду сборная Южной Кореи (футбол) сборная Португалии (футбол)

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