Экс-президент «Ювентуса»: «Роналду оказался слишком дорогим для клуба»
Роналду: «Никто не любит проигрывать. В плей-офф должны победить»
Форвард поздравил Южную Корею
Фото: Record
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду оценил Record поражение от Южной Кореи (1:2) на ЧМ-2022.
«Мы дали им шанс выиграть. Был равный матч. Мы очень хотели победить. И должны быть довольны, что стали первыми в группе».
Имеет ли поражение значение?
«Никто не любит проигрывать. Мы заранее знали, что вышли в плей-офф. Понимали, что не станем первыми, только если случится маленькое чудо. Не хочу оправдывать себя этим.
Корея сыграла хорошо, и она заслуживает похвалы. Мы должны извлечь урок. Надеюсь, извлечем их из поражения перед следующим матчем. В плей-офф должны победить, мы хотим пройти в следующий раунд».
Корея вышла в плей-офф ЧМ-2022 благодаря победе над Португалией.
Комментарии 0