Роналду поругался с агентом. Ему не могут найти топ-клуб в Европе

У него есть варианты лишь с Востоком

Нападающий Кришитану Роналду поругался с агентом Жорже Мендешом.

Он является свободным агентом, но хочет играть в топ-клубе Европы и в Лиге чемпионов. Найти такую команду на данный момент невозможно.

Из-за этого Роналду и Мендеш поругались. Дальнейшие отношения неизвестны, сообщает As.

У игрока есть предложения лишь из чемпионатов Ближнего востока. «Аль-Наср» предлагает Криштиану самую большую зарплату в футболе.

Также активизироваться могут катарские клубы.