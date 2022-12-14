Роналду не уйдет из сборной Португалии и хочет сыграть на Евро-2024
Роналду поругался с агентом. Ему не могут найти топ-клуб в Европе
У него есть варианты лишь с Востоком
Нападающий Кришитану Роналду поругался с агентом Жорже Мендешом.
Он является свободным агентом, но хочет играть в топ-клубе Европы и в Лиге чемпионов. Найти такую команду на данный момент невозможно.
Из-за этого Роналду и Мендеш поругались. Дальнейшие отношения неизвестны, сообщает As.
У игрока есть предложения лишь из чемпионатов Ближнего востока. «Аль-Наср» предлагает Криштиану самую большую зарплату в футболе.
Также активизироваться могут катарские клубы.
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