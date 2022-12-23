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Роналду предлагали подписать 30 клубам. Отказали все

Форвард является свободным агентом
Футбол Премьер-Лига (Англия)
23 декабря 20:10
Роналду предлагали подписать 30 клубам. Отказали все

Нападающий Криштиану Роналду очень хотел покинуть МЮ еще летом.

Как стало известно UOL Esporte, его агент Жорже Мендеш предлагал летом форварда 30 европейских клубам. В итоге, все отказались.

Ближе всех к подписанию игрока были «Наполи» и «Марсель», но для перехода эти команды должны были продать своих лидеров. В итоге, он остался в «Манчестер Юнайтед».

Из-за ссоры внутри команды Роналду покинул МЮ перед ЧМ-2022. Он стал свободным агентом.

Вероятно, Криштиану продолжит карьеру в Саудовской Аравии.

Андрей Усмонов
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Теги

Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед

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