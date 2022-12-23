«Аль-Наср» пытается ускорить переговоры по Роналду
Роналду предлагали подписать 30 клубам. Отказали все
Форвард является свободным агентом
23 декабря 20:10
Нападающий Криштиану Роналду очень хотел покинуть МЮ еще летом.
Как стало известно UOL Esporte, его агент Жорже Мендеш предлагал летом форварда 30 европейских клубам. В итоге, все отказались.
Ближе всех к подписанию игрока были «Наполи» и «Марсель», но для перехода эти команды должны были продать своих лидеров. В итоге, он остался в «Манчестер Юнайтед».
Из-за ссоры внутри команды Роналду покинул МЮ перед ЧМ-2022. Он стал свободным агентом.
Вероятно, Криштиану продолжит карьеру в Саудовской Аравии.
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