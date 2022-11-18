Роналду: «У Португалии хорошее поколение футболистов, на ЧМ-2022 будем сражаться за победу»
Роналду признался, что может завершить карьеру уже в 2022-м году при одном условии
Это случится, если Португалия выиграет чемпионат мира
18 ноября 13:23
Криштиану Роналду / Фото: Getty Images
Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду заявил, что может завершить карьеру игрока уже в конце 2022-го года, но для этого есть одно условие. Его цитирует Manchester Evening News.
«Уйду ли я из футбола, если Португалия выиграет чемпиона мира? Да. Я уйду, 100%».
Ранее 37-летний Роналду сообщал, что готов играть до 40 лет, а затем завершит карьеру.
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