Роналду: «Хочу посмотреть, как кто-то будет играть на моем уровне в моем возрасте»
Роналду рассказал, когда завершит карьеру футболиста
Португалец хочет поиграть еще несколько лет
18 ноября 08:30
Криштиану Роналду / Фото: Twitter
Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду заявил, что хочет завершить карьеру игрока в 40 лет. Его цитирует Manchester Evening News.
«Я хочу поиграть еще 2-3 года максимум. Хочу завершить в 40, это хороший возраст. Я не знаю будущее. Иногда ты что-то планируешь в своей жизни, но, как я уже говорил много раз, жизнь динамична, и ты никогда не знаешь, что произойдет».
Ранее Роналду рассказал о том, какие у него отношения с Лионелем Месси.
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