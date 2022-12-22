Роналду все же принял предложение «Аль-Насра»

Португалец продолжит карьеру в Саудовской Аравии

Криштиану Роналду / Фото: Getty Images

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду принял предложение Аль-Насра, сообщает As.

По информации источника, Роналду принял окончательное решение.

Зарплата португальца будет составлять почти 200 миллионов евро в год, контракт будет действовать до 2025 года.

Ранее была информация, что Роналду пока ждет предложений от европейских клубов.

В конце ноября Роналду покинул Манчестер Юнайтед.