Роналду еще ждет предложений от европейских клубов
Роналду все же принял предложение «Аль-Насра»
Португалец продолжит карьеру в Саудовской Аравии
Криштиану Роналду / Фото: Getty Images
Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду принял предложение Аль-Насра, сообщает As.
По информации источника, Роналду принял окончательное решение.
Зарплата португальца будет составлять почти 200 миллионов евро в год, контракт будет действовать до 2025 года.
Ранее была информация, что Роналду пока ждет предложений от европейских клубов.
В конце ноября Роналду покинул Манчестер Юнайтед.
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