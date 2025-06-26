Вингер Александрии Теди Цара этим летом покинет клуб, который завершил сезон на втором месте в УПЛ. Главным претендентом на 25-летнего албанца стало житомирское Полесье, которое активно укрепляет состав перед стартом в Лиге конференций.

Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0», трансфер находится на завершающей стадии. Житомирский клуб сумел обогнать в борьбе за игрока черкасский ЛНЗ и львовские Карпаты.

Переговоры между сторонами прошли успешно – все условия сделки уже согласованы. Александрия не планирует чинить препятствий трансферу одного из ключевых игроков.

В прошлом сезоне Теди Цара принял участие в 36 матчах, в которых отметился шестью голами и пятью результативными передачами. Рыночная стоимость футболиста оценивается примерно в миллион евро.

Отметим, что Полесье стартует в еврокубковом сезоне со второго квалификационного раунда Лиги конференций. Первым соперником житомирской команды станет победитель дуэли между боснийским Борац Баня-Лука и андоррской Санта-Коломой.