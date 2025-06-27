Главный тренер Полесья Руслан Ротань рассказал, что трансфер форварда Александра Филиппова из Александрии был обусловлен нестабильной ситуацией с легионерами. Слова специалиста передает пресс-служба клуба.

Ситуация с Батистой сейчас не до конца понятна, и мы не хотим оказаться перед Лигой Конференций без форвардов. Нужна ложная девятка, и я считаю, что Филиппов соответствует всем нашим требованиям. То, как он работает, как понимает — это пример для молодых игроков. И я уверен, что он даст много эмоций болельщикам и принесет пользу команде.

Сейчас у нас много легионеров, но мы стараемся до каждого донести нашу идею. Работаем с переводчиками, объясняем. Первая беседа была с Макуаной, дальше будет с Батистой, когда он приедет на сборы. Важно понять, есть ли у игрока желание быть здесь и отдавать себя команде. Если оно есть — мы только рады иметь такого игрока.