Главный тренер Полесья Руслан Ротань поделился мнением о наставнике Шахтера Арда Туране, который также возглавил свою команду этим летом. Слова специалиста передает пресс-служба «волков».

Жду ли я противостояния? Думаю, что в первую очередь мы должны смотреть на себя и стремиться улучшаться. Вы знаете, наверное, лучше всего – это когда вы смотрите на себя, и у вас есть следующая тренировка, следующий матч. Вы к этому пошагово идете – и это, наверное, самое эффективное.

А то, что в нашем чемпионате есть такие имена – это, я считаю, добавляет нашему чемпионату драйва. Есть конкуренция, они наши соперники. Мы понимаем, кто такой Шахтер. Это очень классно, когда у тебя действительно классный конкурент – от этого ты только будешь расти.

Время покажет. То, что он был и игроком, и тренером – сейчас уже в чемпионате Турции успешным – это очень классно. Я считаю – то, что я читал в интервью – мне очень понравилось его интервью и то, как он видит футбол.