Рух официально объявил об уходе главного тренера команды

Львовская команда получит нового наставника

1 день назад

Фото: ФК Рух
Фото: ФК Рух
Павел Василенко

Павел Василенко

Виталий Пономарев покидает пост главного тренера Руха. Об этом сообщила пресс-служба львовского клуба.

Также с Пономаревым Рух покидает и тренерский штаб специалиста – Геннадий Щекотилин, Иван Шуга, Виталий Романюк, Андрей Радь и Марьян Шевчук.

В марте 2023 года Пономарев возглавил основную команду Руха. Сначала наставник помог команде сохранить прописку в элитном дивизионе. И уже через год желто-черные показали свой лучший результат в УПЛ, заняв шестое место и до последнего тура ведя борьбу за еврокубки.

Ранее сообщалось, что Пономарев станет главным тренером черкасского ЛНЗ.

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