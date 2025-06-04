Рух официально объявил об уходе главного тренера команды
Львовская команда получит нового наставника
1 день назад
Фото: ФК Рух
Виталий Пономарев покидает пост главного тренера Руха. Об этом сообщила пресс-служба львовского клуба.
Также с Пономаревым Рух покидает и тренерский штаб специалиста – Геннадий Щекотилин, Иван Шуга, Виталий Романюк, Андрей Радь и Марьян Шевчук.
В марте 2023 года Пономарев возглавил основную команду Руха. Сначала наставник помог команде сохранить прописку в элитном дивизионе. И уже через год желто-черные показали свой лучший результат в УПЛ, заняв шестое место и до последнего тура ведя борьбу за еврокубки.
Ранее сообщалось, что Пономарев станет главным тренером черкасского ЛНЗ.