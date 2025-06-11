Украинского тренера Ивана Федика назначено главным наставником основной команды львовского клуба Рух. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

В его тренерский штаб вошли Валентин Слюсар и Ярослав Мартинюк в роли ассистентов, Андрей Ковтун будет отвечать за подготовку вратарей, Олег Кононыхин будет отвечать за физическую подготовку, а Виктор Чижик будет работать видеоаналитиком.

Ранее Федик уже возглавлял первую команду Руха в период с 2020 по 2021 год, проведя в то время 40 матчей во главе коллектива. После этого он занял должность директора по футболу в клубной структуре.

В сезоне 2024/25 специалист руководил вторым составом Руха, который завершил чемпионат Второй лиги в группе А на втором месте.

Напоминаем, что Виталий Пономарев возглавил ЛНЗ.