Рух присматривается к новичку из Латинской Америки
Детали возможного перехода
около 1 часа назад
Фото - Рух Львов (2024/2025)
Рух рассматривает центрального защитника из Панамы Хесуса Дельгадо, сообщает журналист Игор Бурбас в Telegram.
Фактурный 196-сантиметровый центральный защитник имеет действующий контракт с клубом La Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología (UMECIT). В течение ближайшей недели сборов украинцы должны определиться с дальнейшей судьбой 23-летнего защитника.
Дельгадо на Transfermarkt оценивается в 100 тысяч евро. Однако уже через полгода у него истекает срок контракта.
Стали известны время и даты проведения матчей первого тура УПЛ 25/26.