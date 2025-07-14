Главный тренер Лесного Александр Рябоконь рассказал о роли в состоянии новичка Второй лиги полузащитников Дениса Гармаша и Сергея Рыбалки, а также не исключил подписания еще одного бывшего «динамовца» Евгения Хачериди.

Денис Гармаш и Сергей Рыбалка – на месте. Оба с нами, тренируются, готовятся к новому сезону. Я на них рассчитываю. И Гармаш, и Рыбалка ещё сезон-два поиграют. Денис уже успел залечить предыдущее повреждение. Занимается в общей группе.

Конечно, они справятся с уровнем Второй лиги. Нагрузки они выдерживают. Лишнего веса у них нет. Да вы посмотрите на Дениса – кости и жилы. Поэтому не сомневаюсь, что справятся. Уверен, что и Гармаш, и Рыбалка будут полезны для команды.

Пока кандидатуру Хачериди не рассматривал, но… Не исключаю. На сегодня среди тех игроков, что тренируются с нами и находятся на просмотре, есть и 18-летние юноши, и 35-летние дядьки. Возраст – не главное. Главное, чтобы тот или иной игрок подходил под моё видение футбола. И ещё очень важно, какие у футболистов человеческие качества, – сообщил Рябоконь в интервью «Украинскому футболу».